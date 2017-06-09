الولايات المتحدة تعتقل أمريكيين اثنين تشتبه في انتمائهما إلى حزب الله

وجاء فى بيان صادر عن مكتب النائب العام في جنوب ولاية نيويورك جون كيم ان على كوراني صاحب الـ 32 عاما اعتقل في حي برونكس بنيويورك، وأن سامر الدبك صاحب الـ 37 عاما اعتقل في ليفونيا ميشيغان، شمال في ديترويت.

وحسب التحقيق، قد يكون على كوراني اقدم بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن في مطارات عدة في الولايات المتحدة وعن طريقة العمل فيها، وراقب مباني عائدة الى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين. وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2003، قد يكون كوراني ذو الأصول اللبنانية خضع لتدريبات عدة في معسكرات تدريب لحزب الله في لبنان، ويُشتبه في أنه يأخذ أوامره مباشرة من عناصر في الحزب الشيعي.

أما المعتقل الثاني سامر الدبك فقد اجرى ايضا تدريبات عدة داخل منشئات لحزب الله بهدف التأقلم مع الاستخبارات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات واستخدامها. وهو متهم بالإقدام على تحديد مواقع في بنما وخصوصا سفارتي الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وبالسعي الى العثور على عيوب امنية في منشآت قناة بنما.