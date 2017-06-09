شخص يحمل سكينا يحتجز رهائن في بريطانيا

وأضاف المصدر، أنه لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات جراء هذا الحادث الذي لم تتضحه دوافعه وأن عددا من الموظفين تمكنوا من الفرار.

وقالت الشرطة البريطانية أن الشخص الذي قام باحتجاز الرهائن هو معروف من مركز التوظيف.

وتم إخلاء المساكن الطلابية الواقعة بالقرب من المركز كما تم إعلاق محطة بايكر للمترو.

واشارت الشرطة البريطانية إلى أنها تنظر إلى الحادث باعتباره عملا معزولا لادليل على صلته بالإرهاب، مرجحة أن كل الرهائن الذين تم احتجازهم تم إطلاق سراحهم ولم يبق في المبنى إلا االمسلح

للإشارة، فإن هذه الحادثة وقعت بعد أيام من اعتداء إرهابي حيث دهس مهاجمون بشاحنة عددا من المارة على جسر لندن، ماأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 جريجا.