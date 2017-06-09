المانيا تدعو أطراف الأزمة الخليجية إلى اللجوء إلى الحل الدبلوماسي

وقال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل، بعد اللقاء الذي جمعه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمان ال ثاني في مدينة ولفن بويتل، إن على دول الخليج رفع "الحصار البحري والجوي " عن قطر، مؤكدا "نحن مقتنعون ان ساعة الدبلوماسية قد حانت ويجب ان نتحدث مع بعضنا البعض مع زملائنا الامريكيين .وقبل كل شيئ زملائنا في المنطقة ويجب ان نحاول التوصل الى حلول خاصة رفع الحصار البحري و الجوي".

وتأتي هذه التصريحات لوزير الخارجية الألماني بعد يومين من التقائه بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أين أكد سيغمار غابرييل بأن جميع الأطراف تبحث عن وسائل "لتجنب المزيد من التصعيد".

وأصدرت السعودية و حلفاؤها الثلاثة، أمس، قائمة لمن تتهمهم بأنهم على صلة بإرهابيين وتشمل القائمة 49 شخصا بينهم "الشيخ يوسف القرضاوي و12 منظمة خيرية وجماعة تدعمها قطر".