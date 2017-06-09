تركيا ترحل صحافيا فرنسا إلى بلاده بعدما احتجزته شهرا

وصرح أمين عام المنظمة كريستوف دولوار، بأن إجراءات طرد دوباردون جار اتخاذها، وأنه استقل طائرة من "غازي عنتاب" إلى اسطنبول حتى يعود إلى باريس مساء اليوم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل على أن يعود دوباردون إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن، كما طلب محامو الصحفي الفرنسي تدخل المفوضية الأوروبية لإنهاء احتجازه.

للإشارة، يقيم دوباردون ذو 36 عاما في تركيا منذ 5 سنوات ويشتغل كصحفي مستقل، أوقف في الـ 8 من ماي المنصرم في مدينة بتمان جنوب شرقي البلاد، حيث كان يجري تحقيقا مصورا لمجلة "ناشيونال جيوجرافيك".