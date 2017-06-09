فيديو يرصد لحظة اقتحام ارهابيي داعش مقر البرلمان الايراني

وتظهر اللقطات المصورة من الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة لمبنى البرلمان يوم 7 جوان الجاري، اقتحام مجموعة من الإرهابيين كانوا يرتدون زيا مدنيا ومجهزين بأسلحة متنوعة منها مسدس ألي ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، فجأت مبنى البرلماني الايراني وبدأوا في اطلاق النار عشوائيا باتجاه الأشخاص الذين كانوا جالسين داخل القاعة، مما أثار حالة من الرعيب والهلع دفعة المواطنين إلى الركوض في مختلف الأنحاء كما حاولوا الاختباء تحت كراسي القاعة، إلا أن المهاجمين قتلوا عدد منهم قبل أن تقضي قوات الأمن عليهم.

وتعرضت العاصمة الايرانية لهجومين ارهابيين، تبناهما تنظيم داعش الارهابي، استهدفا مقر البرلمان وضريح الخميني، مخلفين مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.