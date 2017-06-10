CNN تطرد صحفيا بسبب تعليقات على تويتر تسيء لترامب

وفي بيان مقتضب صدر عن القناة الأمريكية في عقب قرار طرد مقدم البرامج، كتبت "CNN" "قررت قناتنا وقف بث برنامج "المؤمن ورضا أصلان"، متمنين لأصلان وفريقه أفضل الحظوظ وأوفرها".

تجدر الإشارة إلى أن أصلان كان قد اتهم ترامب باستغلال الإعتداءات الإرهابية على لندن في تفعيل خطته الرامية إلى حظر دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية.

طرد أصلان وفريقه من CNN، لم يكن الأول من نوعه في القناة الأمريكية المذكورة، إذ فسخت مؤخرا عقد عمل الكوميدية كاتي غريفين، في اليوم التالي لنشرها صورا على الإنترنيت ظهرت هي عليها وبيدها مجسم لرأس بشرية مضرجة بالدماء تحاكي رأس الرئيس الأمريكي ترامب.

ترامب من جهته، أعرب عن أسفه لفعلة الكوميدية المشار إليها، وقال: "عليها أن تخجل لفعلتها".