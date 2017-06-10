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وصول 4 طائرات إيرانية محمّلة بمواد غذائيّة إلى الدوحة

نشر يوم 2017/06/10 2 0 وفاء.ب وصول 4 طائرات إيرانية محمّلة بمواد غذائيّة إلى الدوحة
أكّد المدير العام للعلاقات العامة بشركة "إيران إير"، أن الشركة قامت بنقل كمية من المواد الغذائية والخضراوات عبر 4 رحلات إلى قطر، من مطاري طهران ومحافظة شيراز جنوب البلاد، بعد أزمة قطع العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حسب بوابة "إرم نيوز".

وأوضح المسؤول الإيراني أنّ "الرحلات الجوية الأربع التي شحنت المواد الغذائية إلى قطر نُقلت عبر طائرة بوينغ 747"، منوّها أن أن عدد الرحلات سيزداد والشركة على استعداد تام لإجراء رحلات شحن إضافية بناء على طلب الدوحة واحتياجات شعبها.

وكان مسؤول في وزارة التجارة الإيرانية، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده أرسلت أول شحنة مواد غذائية إلى قطر عبر طائرة شحن بوينغ من طراز 747.

وتأتي هذه المساعدات في ظل المخاوف التي تحوم حول إمكانية قطر من تحقيق جاجيات شعبها بسبب الحصار الذي تعانيه بعد الأزمة الديبلوماسية مع العديد من الدول. 

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