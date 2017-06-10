5 جرحى في عملية دهس بسيارة خارج محطة قطارات أمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، بحادث دهس وسط العاصمة أمستردام قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية، مشيرة إلى اعتقال السائق.

وكتبت الشرطة على حسابها في موقع "تويتر" أن اثنين من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما تم علاج ثلاثة آخرين في موقع الحادث.

وأشارت إلى أن السائق كان متوقفا في مكان لا يسمح بالوقوف فيه، وانطلق مسرعا بسيارته عندما اقتربت الشرطة منه ليصطدم بحائط بعد دهسه مجموعة من المشاة، مضيفة أن السيارة تم تفتيشها، كما تم استجواب السائق.

ولم ترد تفاصيل أخرى على الفور، ولم يؤكد بعد إن كانت هناك دوافع إرهابية وراء الهجوم.