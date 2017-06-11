مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الدورة الأولى من التشريعيات الفرنسية

ويشهد الاقتراع اجؤاءات أمنية مشددة حيث تم تسخير حوالي 500 ألف شرطي ودركي لضمان أمن الإقتراع في فرنسا.

وحسب توقعات استطلاعات للرأي يتصدر "حزب الجمهورية إلى الأمام " الذي أسسة إيمانويل ماكرون أفريل 2016 هذه الانتخابات.وأن يفوز هو وحليفة حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط ب30 % من الأصواتفي الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفاؤه على نحو 20% من الأصوات في حين قد يحصل حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان على نحو 17% من الاصوات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتائج ستتحول إلى أغلبية ساحقة لأنصار ماكرون في الجولة الثانية المقرر إجراؤوها في 18 جوان المقبل حيث سيحصل على على مابين 397 و427 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية .