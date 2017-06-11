5 وزراء بريطانييون يدعون وزير الخارجية جونسون ليحل محل تيريزا ماي

وأضاف المصدر، أن الوزراء اتصلوا الجمعة الماضي بجونسون بعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات.

وأعلن جونسون دعمه لتيريزا ماي بعد مانشرته صحيفة "صانداي تايمز" حيث كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يساند ماي ودعا إلى مواصلة العمل معها.

للإشارة، فقد خسرت رئيسة وزراء البرطانية تيريزا ماي الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعت إليها، وحصل منافسها حزب العمال على مقاعد أكبر فيه.

وخسر المحافظون حوالي 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو 30 مقعدا الأمر الذي حرم المحافظين من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني.