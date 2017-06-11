حادث الدهس فى امستردام ليس عملا ارهابيا

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الهولندية مارجولين كويك في تصريحات صحفية اليوم، إن سيارة دهست عددا من المشاة أمام محطة السكك الحديدية الرئيسية في أمستردام، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بعضهم تم نقله إلى المستشفى

وأضافت كويك، أنه لا توجد إشارات على الإطلاق تدل على أن الحادث عبارة عن هجوم إرهابي.

وأشارت إلى أن سائق السيارة كان قد أوقف سيارته في مكان غير مسموح له بالتوقف فيه وعندما رأى الشرطة تقترب منه سارع بالقيادة هربا منهم، لكنه اصطدم بجدار ودهس عددا من المارة في طريقه.

وقالت إن الشرطة تحقق حاليا مع سائق السيارة الذي تسبب في الحادث دون ذكر تفاصيل إضافية.