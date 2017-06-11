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توقيف 18 شخصا لهم صلة بداعش في تركيا

نشر يوم 2017/06/11 636 0 أمينة ج توقيف 18 شخصا لهم صلة بداعش في تركيا
أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن قوات الأمن أوقفت 18 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي .

وكشف المصدر، أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول، شنت 19  حملة مداهمة متزامنة في 11 مناطق مختلفة بالمدينة.

وأوضح المصدر، أن الاشخاص الموقوفين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا سابقا، والأن يزاولون نشاطهم لصالح داعش باسطمبول.

وأسفرت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر قوات مكافحة الإرهاب،عن العثور على العديد من الوثائق التنظيمية والرقمية وكذا مطبوعات عائدة للتنظيم وبنقدية و35 رصاصة.

واقتادت قوات مكافحة الإرهاب الموقوفين إلى مركز مديرية أمن اسطنبول لإجراء التحقيق معهم.



 

 

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