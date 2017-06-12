ماكرون يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الفرنسي في الجولة الأولى

فاز الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، بأغلبية مقاعد البرلمان الفرنسي في الجولة الأولى ، بحيث تحصل على مابين 415 إلى 445 مقعدا من بين 577 استنادا إلى التقديرات الأولية، بعد شهر من انتخابه رئيسا للبلاد.

و حسب النتائج الأولية تحصل حزب الجمهورية إلى الامام وحليفه الحركة الديمقراطية، التي يرأسها فرانسوا بايرو على 6،32 % من الأصوات المعبر عنها، متبوعين بالجمهوريين (9،20 %)، و الجبهة الوطنية (1،13%) برئاسة ماري لوبان و فرنسا الأبية (11 %)، برئاسة جون لوك ميلنشون و الحزب الاشتراكي (9 %).

و من المنتظر تنظيم الدور الثاني للانتخابات في 18 جوان الجاري.