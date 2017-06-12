مقتل 11 سجينا وفرار 930 آخرين في الكونغو الديمقراطية

لقي 11 شخصا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون،على سجن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسؤولون محليون إن مسلحين مجهولين، اقتحموا سجن كانغاوايي بمدينة بيني، في شرق الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وفرار أكثر من 900 من نزلاء السجن.

وذكر حاكم إقليم شمال كيفو جوليان بالوكو، في تصريحات صحفية، أن تبادلا لإطلاق الناروقع بين قوات الأمن والمهاجمين، أسفرعن مقتل 11 شخصا بينهم ثمانية من رجال الأمن، مضيفا أن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة، وأن السلطات فرضت حظرا للتجوال في المنطقة.