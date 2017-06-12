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حزب ماكرون يتصدّرالإنتخابات التشريعية بنسبة 32,32% من الأصوات

نشر يوم 2017/06/12 413 0 إيمان ض حزب ماكرون يتصدّرالإنتخابات التشريعية بنسبة 32,32% من الأصوات
تصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدورة الأولى من الإنتخابات التّشريعية بحصوله على 32,32% من الأصوات.

وأظهرت النّتائج النهائية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية اليوم الإثنين، أن حزب "الجمهورية إلى الامام" وحلفاءه الوسطيين في "الحركة الديمقراطية" تصدّروا الدّورة الأولى بحصولهم على 32,32% من الأصوات.  

وحلّ ثانيا حزب "الجمهوريون" بحصوله على 21,56% من الأصوات متقدما بفارق كبير على حزب "الجبهة الوطنية" الذي نال 13,20% من الأصوات.  

أمّا حزب "فرنسا المتمردة" بزعامة جان-لوك ميلانشون والحزب الشيوعي فقد تحصلا  سويا على 13,74% من الأصوات.  

والخاسر الأكبر في الإنتخابات هو الحزب الإشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9,51% من الأصوات في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الإنتخابات السابقة في 2012 والّتي منحت الحزب يومها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. أما دعاة الحفاظ على  البيئة فحصلوا على 4,30% من الأصوات. وبلغت نسبة الإمتناع عن التصويت 51,29% وهو مستوى قياسي.

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