زلزالان قويان يضربان سواحل تركيا واليونان

وحسبما أوردته وسائل إعلامية، نقلا عن المركز اليوناني لرصد الزلازل، فإن الزلزال الأول بلغت شدته 6.1 درجات على سلم ريشتر، أما الثاني فقد بغلت قوته 6.2 درجات.

وفي ذات السياق، ذكر مكتب الزلازل بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، لوكالة أناضول للأنباء، أن الزلزال الثاني الذي بلغت شدته 6.2 درجات وقع على الساعة 15:28 بالتوقيت المحلي وحدد مركزه على بعد 22.9 كلم قبالة سواحل قضاء "قره بورون" بمدنية "إزمير" غربي تركيا على عمق 6.96 كلم تحت سطح الأرض. يشار إلى أن الزلزال شعر به سكان مدينة إسطنبول والعديد من الولايات غرب البلاد.