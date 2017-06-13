النرويج تعتزم اصدار قرار بحظر النقاب في المدارس والجامعات

أعربت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين، عزمها فرض حظر على النقاب في دور الحضانة والمدارس والجامعات، مهددة الموظفات اللواتي يتمسكن بارتداء النقاب بفقدان وظائفهن.

وقال وزير الهجرة والاندماج بير ساندبرج في تصريح له اليوم أن "الأزياء التي تغطي الوجه مثل النقاب لا تمت بصلة للمدارس النرويجية" مبررا هذا القرار بقوله ان "القدرة على التواصل تمثل قيمة أساسية".

وأضاف "الموظفات اللواتي يتمسكن بارتداء النقاب قد يخسرن وظائفهن وطالبات الجامعات قد يواجهن إمكانية الفصل".

من جانبها قال وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسن "لدينا كل الأسباب لنعتقد أن البرلمان سيوافق على هذا القرار".

وبهذه الخطوة ستكون النرويج، التي تجري انتخابات عامة في 11 سبتمبر، الدولة الأولى بين الدول الإسكندنافية التي تفرض حظرا على ارتداء النقاب للبالغات والأطفال.

يذكر أن كلا من فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قد فرضت قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.