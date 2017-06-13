ميركل تدعو إلى لزيادة الإستثمارات فى إفريقيا

وقالت ميركل إن العالم لن يتطور جيدا " مالم تشارك كل قارات العالم فى ذلك "، وأضافت أن المجتمع الدولى يستطيع "إجراء محادثات مع افريقيا" بدلا من " محادثات حول افريقيا " .

وقد تعهدت ألمانيا بتقديم إستثمارات بما يقرب من 300 مليون يورو للدول الإفريقية، إلا ان المساعدة توجه فقط لتلك الدول التي تتجه نحو الاصلاح، والتي سوف تتخذ نفس الطريق مع ألمانيا ضد الفساد من أجل تحقيق الشفافية وتنفيذ حقوق الانسان"

ويستهدف الدعم المالي أيضا خفض تدفق المهاجرين إلى المانيا .ووفقا للإحصاءات فإن ألمانيا إستقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ عام 2015 .