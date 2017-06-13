أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

جرحى في إطلاق نار داخل محطة قطار بألمانيا

نشر يوم 2017/06/13 901 0 أمينة ج جرحى في إطلاق نار داخل محطة قطار بألمانيا
اعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء،عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل محطة قطار بمدينة ميونيخ الألمانية.

وحسب ذات المصدر، فإن من بين المصابين شرطية وصفت جروحها بالخطيرة.

وأضاف نفس المصدر،أن الحادث وقع داخل محطة "ونتر فيرينغ"، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المحطة بشكل كامل، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المحطة.

وأكدت الشرطة الألمانية، أنها تمكنت من اعتقال مشتبه به بعد الحادث.موضحة أن منفذ الهجوم مصاب وأن الحادث لايحمل طابعا إرهابيا.

للإشارة، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن مهاجم أطلق النار على شرطية في محطة "ونتر فيرينغ" بعد أن طالبته بإظهار هويته، وحسب وسائل إعلام فقد  أسفر  الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا