جرحى في إطلاق نار داخل محطة قطار بألمانيا

وحسب ذات المصدر، فإن من بين المصابين شرطية وصفت جروحها بالخطيرة.

وأضاف نفس المصدر،أن الحادث وقع داخل محطة "ونتر فيرينغ"، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المحطة بشكل كامل، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المحطة.

وأكدت الشرطة الألمانية، أنها تمكنت من اعتقال مشتبه به بعد الحادث.موضحة أن منفذ الهجوم مصاب وأن الحادث لايحمل طابعا إرهابيا.

للإشارة، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن مهاجم أطلق النار على شرطية في محطة "ونتر فيرينغ" بعد أن طالبته بإظهار هويته، وحسب وسائل إعلام فقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.