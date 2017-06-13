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بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان و تقيمها مع الصين

نشر يوم 2017/06/13 48 0 أمينة ج بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان و تقيمها مع الصين
قررت بنما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، حسب ما اعلنت بنما و بكين في بيان مشترك أمس الإثنين.

 وجاء في البيان، في ضوء مصالح البلدين ورغبتهما، فان جمهورية بنما و جمهورية الصين الشعبية قررتا ابتداء من تاريخ  إمضاء هذا البيان، الاعتراف المتبادل واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى  السفيرين. 

و حسب البيان، فان الحكومة البنمية لاتعترف بوجود الا صين واحدة وأن "تايوان  هي جزء غير مجزأ من الاراضي الصينية. 

وأضاف البيان المشترك، ان بنما تقطع في نفس اليوم علاقاتها الدبلوماسية مع  تايوان وتتعهد بوقف اي علاقة او اتصال رسمي مع تايوان. 

و بالموازات مع ذلك اعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، الى العالم اجمع في  بيان للامة البنمية، ان بنما وجمهورية الصين الشعبية يقيمان اليوم علاقات  دبلوماسية.

 

 

 

 

 

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