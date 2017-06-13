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كندا تسرع إجراءات منح التأشيرة للجامعيين المهاجرين

نشر يوم 2017/06/13 1847 0 إيمان ضيف الله كندا تسرع إجراءات منح التأشيرة للجامعيين المهاجرين
أطلقت كندا برنامجا يسرع إجراءات منح تأشيرة الدخول للمهاجرين ذوي التخصّصات الجامعية، سعيا لإعطاء الفرصة للمهاجرين من الخارج، وتنمية الإقتصاد الداخلي حسب ما أعلنه وزير الإبتكار الكندي نافديب بينز .

وقال الوزير الكندي في حفل إطلاق البرنامج، أنه "في عالم بات الناس فيه أكثر انغلاقا، حيث  تزداد الشعبوية، هناك الكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين، قررت كندا أن تتخذ موقفا فريدا". 

وتهدف الخطة الكندية، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي  في إطار إعلان  ستراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى تقصير فترة الحصول على إذن العمل والتأشيرة إلى أسبوعين مقارنة بالعملية الحالية التي قد تستغرق بين 6 شهور وعام، ولم تضع الحكومة سقفا للأجانب المؤهلين للانضمام  للبرنامج في عاميه الأولين.

 

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