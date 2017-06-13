كندا تسرع إجراءات منح التأشيرة للجامعيين المهاجرين

وقال الوزير الكندي في حفل إطلاق البرنامج، أنه "في عالم بات الناس فيه أكثر انغلاقا، حيث تزداد الشعبوية، هناك الكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين، قررت كندا أن تتخذ موقفا فريدا".

وتهدف الخطة الكندية، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي في إطار إعلان ستراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى تقصير فترة الحصول على إذن العمل والتأشيرة إلى أسبوعين مقارنة بالعملية الحالية التي قد تستغرق بين 6 شهور وعام، ولم تضع الحكومة سقفا للأجانب المؤهلين للانضمام للبرنامج في عاميه الأولين.