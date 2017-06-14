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النمسا تدعو لإغلاق طريق البحر المتوسط الذي يسلكه المهاجرون

نشر يوم 2017/06/14 669 0 عطار براهيم النمسا تدعو لإغلاق طريق البحر المتوسط الذي يسلكه المهاجرون
دعا وزير خارجية النمسا، سيباستيان كرز، أمس الثلاثاء، إلى إغلاق طريق البحر المتوسط الذي يعبره المهاجرون للدخول إلى أوروبا.

وجاء تصريح الوزير خلال مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، حيث قال أن ضمان ألا يتخذ الناس طريقهم بصورة مشروعة عبر  البحر المتوسط في طريقهم لأوروبا هو السبيل الوحيد لمنع عمليات تهريب اللاجئين ومنع حالات الغرق فى البحر .

وقال إن المراكز المقترحة لإستقبال اللاجئين لاينبغي مع ذلك أن تقدم خيارا  لتقديم طلب لجوء لأوروبا  وإلا فإن هذه الدول ستجتذب الناس من أنحاء افريقيا  الراغبين في العيش في أوروبا.

 

وقال كورز، إنه في أعقاب الموجة الضخمة من اللاجئين التي نزحت صوب أوروبا في  عامي 2015 و2016  فإن إستعداد أوروبا لإستقبال المزيد من اللاجئين حاليا أصبح  منخفضا. 

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