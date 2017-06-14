النمسا تدعو لإغلاق طريق البحر المتوسط الذي يسلكه المهاجرون

وجاء تصريح الوزير خلال مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، حيث قال أن ضمان ألا يتخذ الناس طريقهم بصورة مشروعة عبر البحر المتوسط في طريقهم لأوروبا هو السبيل الوحيد لمنع عمليات تهريب اللاجئين ومنع حالات الغرق فى البحر .

وقال إن المراكز المقترحة لإستقبال اللاجئين لاينبغي مع ذلك أن تقدم خيارا لتقديم طلب لجوء لأوروبا وإلا فإن هذه الدول ستجتذب الناس من أنحاء افريقيا الراغبين في العيش في أوروبا.

وقال كورز، إنه في أعقاب الموجة الضخمة من اللاجئين التي نزحت صوب أوروبا في عامي 2015 و2016 فإن إستعداد أوروبا لإستقبال المزيد من اللاجئين حاليا أصبح منخفضا.