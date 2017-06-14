ماي تفشل مجددا في كسب الأغلبية البرلمانية

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الأربعاء عن ارلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي قولها إن المحادثات مع حزب المحافظين بزعامة ماي فشلت في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحصلت ماي في الإنتخابات البرلمانية على 318 مقعدا فقط وهو ما دفع زعيمة المحافظين إلى تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي، لإكمال عدد المقاعد التي يحتاجها لتشكيل أغلبية 326 مقعدا، وهو الأمر الذي لم يتفق عليه نهائيا بعد، لتسد الأبواب أمام مشاريع ماي خاصة مشروعها حول الخروج من الإتحاد الأوروبي.