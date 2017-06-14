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ماي تفشل مجددا في كسب الأغلبية البرلمانية

نشر يوم 2017/06/14 562 0 عطار براهيم ماي تفشل مجددا في كسب الأغلبية البرلمانية
يبدو أن مجهودات التي قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لكسب الأغلبية البرلمانية، باتت بالفشل حيث لم توفق زعيمة حزب المحافظين، التي خسرت الأغلبية البرلمانية في إنتخابات مسبقة دعت إليها، فشلت في إقناع زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي، إرلين فوستر، في التحالف معها.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الأربعاء عن ارلين فوستر زعيمة الحزب  الديمقراطي الوحدوي قولها إن المحادثات مع حزب المحافظين بزعامة ماي  فشلت في تشكيل  الحكومة الجديدة.

 

وتحصلت ماي في الإنتخابات البرلمانية على 318 مقعدا فقط وهو ما دفع زعيمة المحافظين إلى  تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع الحزب الديمقراطي  الوحدوي الأيرلندي، لإكمال عدد  المقاعد التي يحتاجها لتشكيل أغلبية 326  مقعدا، وهو الأمر الذي لم يتفق عليه نهائيا بعد، لتسد الأبواب أمام مشاريع ماي خاصة مشروعها حول الخروج من الإتحاد الأوروبي.

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