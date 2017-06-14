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إصابة سيناتور في الكونغرس الأمريكي برصاص مجهول

نشر يوم 2017/06/14 1767 0 عمر.ت إصابة سيناتور في الكونغرس الأمريكي برصاص مجهول
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن عضوا في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" أصيب بطلقات نارية وقت ممارسته رفقة زملائه لهواية البيسبول في إحدى المناطق بمدينة فيرجينيا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الاخبارية، أن العضو الجمهوري في الكونغرس ستيف سكاليس أصيب في حادث اطلاق نار وقع خلال ممارسة فريق الكونغرس للبيسبول بمدينة فيرجينيا.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة اثنين من حراس مجلس النواب الأمريكي، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة.

 

وفي هذا السياق، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بخصوص إصابة عضو في الكونغرس في حادث إطلاق النار بمدينة فيرجينيا، بالقول  "صديق حقيقي ورجل وطني"، معربا عن أمله بأن يتعافى من الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

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