ارتفاع حصيلة ضحايا حريق لندن إلى 12 قتيلا

وكانت حصيلة أولية قد تحدثت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل واصابة 50 آخرين بجروح.

للتذكير، نشب حريق وصف بالضخم في مبنى سكني مؤلف من 24 طابقا، ما دعا من السلطات البريطانية استدعاء 40 سيارة اطفاء وتجنيد حوالي 200 اطفائي للسيطرة على الحريق الذي التهم معظم الشرفات المتواجدة بالمبنى السكني.

بالفيديو.. النيران تحاصر عدد من الأشخاص داخل منازلهم

نشر موقع "روسيا اليوم" الاخباري، مقطع فيديو، يظهر امتداد السنت اللهب على عدد من طوابق البرج السكني ومحاصرة النيران لقاطني المبنى الواقع في العاصمة البريطانية لندن بعدما شب فيه حريق مهول، ليلة أمس إلى اليوم الأربعاء.

كما تظهر لقطات مصورة من الفيديو، منكوبي الحريق يرفعون اعلاما بيضاء من نوافد شرفهم لطلب المساعدة من وحدات الانقاذ.