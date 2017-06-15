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حريق يعطل حركة المسافرين في مطار بروكسل

نشر يوم 2017/06/15 357 0 أمينة ج حريق يعطل حركة المسافرين في مطار بروكسل
أسفر نشوب حريق في مطار بروكسل، في وقت مبكر من اليوم الخميس، عن تعطل حركة النقل الجوي في المطار بعد أن أغلقته السلطات البلجيكية.

وحسبما أفادت به هيئة "أرتي أل" للإذاعة والتلفزيون، فإن السلطات البلجيكية قطعت الكهرباء الأمر الذي أدى إلى تعطل أجهزة الكمبيوتر وتأخيرالرحلات الجوية.

وأضافت وسائل إعلام بلجيكية، أن المطار استأنف العمل، في حين العديد من الرحلات تأخرت بسبب الحريق.

 

 

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