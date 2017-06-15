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ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 18 قتيلا

نشر يوم 2017/06/15 163 0 أمينة ج ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 18 قتيلا
إرتفعت حصيلة قتلى الإعتداء الذي استهدف مطعمين في مقديشو إلى 18 شخصا على الأقل، حسبما أفاد ت به وسائل إعلام صومالية اليوم الخميس.

من جهته ىقال المتحدث باسم وزارة الأمن الصومالية محمد احمد عرب، أن الهجوم بدء عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة مستهدفا مطعمين متجاورين، موضحا أن العملية انتهت وتم تصفية المهامجمين.

وأضاف المتحدث، أن المسلحين هاجموا أماكن العمل ماأسفر عن مقتل 18 شخصا من بينهم سوري، كما أصيب 10 أشخاص آخرين بجروح.

للإشارة، وقع هجوم انتحاري بسبارة مفخخة  أمس الاربعاء، وكذا قيام مسلحون باقتحام مطعم بيتزا هاوس، بالعاصمة الصومالية مقديشو عن مقتل 9 أشخاص حسبما أفادت به وسائل إعلام صومالية في وقت سابق ، وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم. 

 

 

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