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احتجاج مئات الأتراك في أنقرة على خلفية حبس برلماني معارض

نشر يوم 2017/06/15 242 0 مريم.ع احتجاج مئات الأتراك في أنقرة على خلفية حبس برلماني معارض
خرج مئات الأتراك، صباح اليوم الخميس، إلى الشارع أين احتشدوا في حديقة " جوفان بارك "، وسط العاصمة أنقرة، استجابة لدعوة وجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض للمواطنين للتظاهر والسير من أنقرة إلى إسطنبول احتجاجا على قرار حبس برلماني من الحزب.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن الدعوة جاءت بعدما كانت محكمة جنائية في إسطنبول أصدرت أمس الاربعاء، حكما بسجن أنيس بربر أوجلو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري 25 عاما لاتهامه بالتورط في توقيف شاحنات لجهاز الاستخبارات التركي، بداعي أنها تحمل أسلحة إلى المسلحين في سوريا.

وكانت الحكومة التركية قالت " إن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثية للشعب  السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية، كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام ".  وأضافت أن إيقاف الشاحنات يدخل ضمن مخططات الكيان الموازي ضدها (في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن) في محاولة منه لخلق أزمة والسعي إلى تقويض أركان الحكم.

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