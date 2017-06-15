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ارتفاع حصيلة حريق لندن إلى 17 قتيلا

نشر يوم 2017/06/15 476 0 أمينة ج ارتفاع حصيلة حريق لندن إلى 17 قتيلا
أعلنت الشرطة البريطانية ،عن ارتفاع حصيلة قتلى حريق برج "غلاينفل "في منطقة لانكستروسيت، غرب لندن إلى 17 قتيلا .

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث ليس له صلة بالإرهاب.

من جهته قال قائد شرطة لندن ستيوارت كاندي، أن حصيلة قتلى حريق لندن، ارتفعت إلى 17 قتيلا مضيفا، ليس هناك  إشارات تدل على أن الحادث له صلة بالإرهاب.

وكشف المتحدث، لايزال هناك 37 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى 17 منهم  لايزالون في العناية المركزة.

أما رئيسة فرقة إطفاء لندن داني كوتورن، أشارت إلى أن عناصر الإطفاء لم يتمكنوا من إجراء عملية تفتيش كاملة ودقيقة للمبنى السكني المحترق ، حيث أنهم أجرو تفتيشا أوليا مختصرا من المداخل، وأن الأطراف الخارجية للمبنى لست آمنة. مؤكدة، أنه عندما يتم تأمين المبنى ستجرى عملية بحث وتفتيش شاملة .

 

 

 

 

 

 

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