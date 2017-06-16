البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن ماري لوبان

رفع البرلمان الأوروبي الخميس، الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف ماري لوبان في قضية تشهير، إثر طلب من سلطات بلادها.

وتواجه لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي أمام إيمانويل ماكرون، اتهامات بسب وقذف كريستيان أستروسي، رئيس بلدية مدينة نيس في جنوب البلاد.

وترتبط هذه القضية بتصريحات زعمت فيها لوبان أن استروسي مول حركة إسلامية محافظة في فرنسا عبر السماح لهم بدفع إيجار أقل من المتوسط لمسجد، مشيرة إلى أنه متواطئ أخلاقيا مع المتشددين.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح رفع حصانة لوبان، موضحين أنه لا يوجد سبب لتصديق أن القضية القانونية في فرنسا تحركها "نوايا لإيذاء أنشطة مارين لوبن البرلمانية والسياسية"، ولم تحضر لوبن جلسة التصويت.