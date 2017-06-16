ثلاجة معطلة سبب كارثة برج لندن

وقالت الصحيفة أمس الخميس، إن بيهايلو كيبيد، البالغ من العمر 44 عاما وهو سائق اجرة إثيوبي زعم أن ثلاجته المعطلة هي سبب الكارثة التي حلت بسكان البرج، حيث قام بتنبيه جيرانه لدى اندلاع حريق في شقته رقم 16 بالطابق الرابع.

وأكدت جارته مريم آدم، التي تعيش في الشقة رقم 14 من نفس الطابق، حيث قالت إن كيبيد قرع باب شقتها في حدود الساعة 12.50 صباحا من يوم الاربعاء 14 جوان لاخبارها باندلاع حريق في مطبخ شقته، مشيرة إلى أن الحريق كان صغيرا في المطبخ، وتمكنت من رؤيته لأن باب شقة جارها كان مفتوحا، ولم يكن هناك جرس إنذار.

من جهته قال إشيتي ميريد، صديق كيبيد، إن صديقه فر من المبنى ولا يزال تحت الصدمة، مفيدا بأن كيبيد نبه جيرانه حسبما سمعت.

من جهتها امتدت ألسنة اللهب لتلتهم طوابق البرج الـ27، الذي مر عام واحد فقط على عملية تطويره التي تكلفت 10 ملايين جنيه إسترليني، والتي قال عنها المطورون إنها كانت آمنة.