20 عاما حبسا لأمريكي خطط لحرق مسجد ومدرسة للمسلمين في نيويورك

وصدر الحكم على المدعو روبرت دوغارت 65 عاما، بمحكمة تشاتانوغا الجزئية حيث أدين في فيفري بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات حرق وبانتهاك حقوق مدنية.

وألقى مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" القبض على دوغارت في أفريل 2015 بعد أن قال في اتصالات هاتفية مرصودة إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ، وهي بلدة ريفية تعيش بها جالية مسلمة صغيرة في هانكوك بولاية نيويورك وتقع على مسافة 209 كيلومترات شمال غربي مدينة نيويورك. وقال البيان إنه اعتزم "تنفيذ هجوم مسلح" تضمن إحراق مسجد أو "تفجيره بقنبلة مولوتوف أو وسيلة تفجير أخرى".

وقال دوغارت خلال إحدى المكالمات المسجلة "لا أريد أن أضطر لقتل أطفال لكن هناك دائما أضرارا جانبية".

وأشاد النائب العام الأمريكي جيف سيشنز بالحكم وقال في بيان "الناس من جميع العقائد لهم الحق الأساسي في حرية العبادة وهذه الإدارة لن تتهاون مع محاولات انتهاك تلك الحقوق".