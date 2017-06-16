أمريكا تصدر مذكرات اعتقال بحق 12 حارسا لأردوغان

من جهته قال قائد شرطة واشنطن بيتر نيوشام،أنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للإعتداء الذي وقع الشهر الماضي، على متظاهرين أكراد وأرمن احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي احتجاجا على اللقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أوقفت الشرطة الأمريكية شخصين لهما علاقة بالاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين والحرس الخاص للرئيس التركي خلال زياراته إلى واشنطن ماي الماضي .

واستدعت الخارجية الامريكية السفير التركي لدى واشنطن وفي المقابل استدعت أنقرة السفير الامريكي للاحتجاج على التغرات الأمنية خلال الزيارة.