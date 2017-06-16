العثور على حطام الطائرة الماليزية بعد24 ساعة من فقدانها

وأوضح بيان صادر عن مركز سلاح الجو اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة، أن فريق البحث والإنقاذ عثر على حطام الطائرة المنكوبة باستخدام طائرة مروحية في غابة تيرينغانو، وأكد البيان أن عملية التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال وزير الدفاع هشام الدين حسين أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث، مضيفاً: "سنجري تحقيقا شاملا في هذا الحادث بما في ذلك الجوانب الفنية".

ووفقا لـ" برناما"، فإنه تم العثور على جثتي الطيارين (31) و (39 ) عاما في غابة بولاية ترينجانو بشمال شرق البلاد، ومعهما مظلتيهما.

وتعرض الطيران العسكري الماليزي لعدد من الحوادث أخيرا، ففي ديسمبر الفائت، تحطمت طائرة من طراز بيشكرافت "بي 200 تي" في مدينة باترورث في شمال ماليزيا، وفي ماي 2016، تحطمت طائرة مقاتلة في بلدة صغيرة في مقاطعة بانغ دون تسجيل إصابات.