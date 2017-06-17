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بالفيديو.. محتجون يقتحمون مبنى بلدية في لندن

نشر يوم 2017/06/16 818 0 م .فيصل بالفيديو.. محتجون يقتحمون مبنى بلدية في لندن
قام بعد ظهر اليوم الجمعة، عشرات المتظاهرين الغاضبين، بإقتحام مقر المجلس البلدي في حي كينسنغتون، وتشيلسي، احتجاجا على الحريق الذي التهم برج غرينفل تاور في لندن، وخلف 30 قتيلا على الأقل.

وتجمهر المحتجون في قاعة المجلس البلدي في حي كينسنغتون وتشيلسي وعلى السلم الذي يؤدي إلى الطابق الأول، وإشتبكوا وجرى تبادل اللكمات بين الجانبين، بالحراس المدنيين .

وتجمع المئات كذلك أمام مبنى المجلس البلدي وهم يحملون ملصقات وصور أفراد عائلات المفقودين، ولافتات كتب عليها العدالة لغرينفل، نريد العدالة، عار عليكم يا قتلة .

وندد الكثيرون، منذ الحريق الذي شب يوم الأربعاء الماضي، إدارة المبنى ووصفوها بأنها سيئة وعزوا سبب الإهمال إلى كونه يضم مساكن اجتماعية بإيجار رخيص، وأنها تجاهلت لسنوات تحذيراتهم من اندلاع حرائق في المبنى .

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