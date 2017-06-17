نشوب حريق مهوًل في أحد أسوق للأخشاب شمالي أفغانستان

وصرح مسؤول أمني، أنه إندلعت النيران في حوالي منتصف النهار في سوق لصناعة الأخشاب وبناء الأعمال الخشبية. وقامت إدارة مكافحة الحرائق بالمقاطعة بإرسال عدة سيارات وأفراد إطفاء لاخماد النيران حيث

وأضاف ذات المتحدث، أن هناك إحتمال وقوع ضحايا، مضيفا أن الحرائق أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بالمتاجر لكن التفاصيل سوف يتم نشرها عبر وسائل الإعلام في وقت لاحق عقب التحقيقات التي تجري حاليا.

وكانت قنوات التليفزيون المحلي عرضت مشاهد للنيران العارمة وهي تلتهم عدة متاجر فيما كانت الأدخنة الكثيفة تتصاعد في الهواء.