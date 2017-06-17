ترامب يعلن أنه يخضع للتحقيق

وكتب ترامب على حسابه على "تويتر" من البيت الأبيض قبل وقت قصير من مغادرته إلى ميامي "أنا أخضع للتحقيق لاقالة مدير إف بي أي "مكتب التحقيقات الفدرالي" من الشخص الذي أخبرني أن أقيل مدير أف بي اي هذا تنكيل.

وفي الوقت الذي يهم فيه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، ببدء تحقيقاته واجراء مقابلات مع أطراف القضية.

وادعى مصدر في فريق ترامب القانوني، إن الرئيس في التغريدة يشير إلى قصة نشرتها صحيفة واشنطن بوست بعنوان "من الليلة الأخرى" ولا يؤكد أنه يخضع للتحقيق، حيث كشفت واشنطن بوست ووسائل الإعلام أخرى الأربعاء، أن ترامب نفسه يخضع للتحقيق في ادعاءات تتعلق بعرقلة سير العدالة.

ويحقق مولر في ملف شائك أخر، هو إذا ما كان هناك تواطؤ بين حملة ترامب الإنتخابية وروسيا للتدخل في الإنتخابات الرئاسية العام 2016، أو محاولة للتستر على الأمر.

وكتب الرئيس الأميركي على حسابه على موقع تويتر، "بعد سبعة أشهر من التحقيقات وجلسات استماع حول "تواطئي مع الروس"لم يتمكن أحد من إظهار أي دليل، أمر محزن!".