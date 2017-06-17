بلجيكا تمدد مشاركتها في الحرب ضد داعش بالعراق وسوريا

كشف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشل اليوم السبت، أن تمديد مشاركة بلاده يعتبر إشارة قوية باتجاه شركائها، وأنها شريك يعتمد عليه التحالف الدولي ضد داعش. مؤكدا، أن بلجيكا ستخصص 17 مليون يورو للعمليات العسكرية ضد داعش.

وأوضح ميشيل أنه من كان المقرر أن تنتهي المهمة الحالية للطيران البلجيكي المشارك في الحرب ضد داعش الشهر الحالي، إلا أن بروكسل قررت تمديد المهمة إلى 6 أشهر أخرى. مضيفا أنه سوف تتمركز 4 مقاتلات بلجيكية بالإضافة إلى 100 جندي في قاعدة بالأردن لضرب قواعد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.