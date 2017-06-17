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مقتل 4 عسكريين أمريكيين على يد جنود أفغان

نشر يوم 2017/06/17 1861 0 عمر.ت مقتل 4 عسكريين أمريكيين على يد جنود أفغان
لقي 4 عسكريين أمريكيين حتفهم، اليوم السبت، إثر تعرضهم لهجوم مسلح بإحدى المناطق بشمال أفغانستان.

وحسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤولين في الحكومة الأفغانية، فإن الجنود الأمريكين الأربعة قتلوا على يد عسكرين أفغان الذين نفذوا هجوما ضدهم داخل قاعدتهم العسكرية.

ولم تذكر الوكالة حتى الآن مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلق بعد السلطات الأمريكية عن الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وقوع حادث مماثل، حيث هاجم عسكري أفغاني عدد من الجنود الأمريكين داخل ثكنة عسكرية وأطلق النار عشوائيا في مدينة عدد نانجارهار، مما أسفر عن مقتل جنديان وإصابة آخرين بجورح .

ويعرف في أفغانستان هذه الحوادث باسم هجوم "الأخضر على الأزرق" حيث يعتدي أفراد من الجيش الأفغاني على جنود من الحلف الأطلسي.

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