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مقتل 5 مقاتلين من داعش شمال أفغانستان

نشر يوم 2017/06/18 249 0 ياسين مبروكي مقتل 5 مقاتلين من داعش شمال أفغانستان
قتل ما لا يقل عن 5 مسلحين موالين لتنظيم داعش الارهابي، وأصيب 10 آخرون إثر اشتباك اندلع في منطقة دارزاب، بمقاطعة جاوزجان بشمال أفغانستان، أمس الجمعة ليلا بحسب مصادر اعلامية.

و نقلت المصادر عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة رضا غافوري قوله، اليوم السبت ان جماعة من مسلحي التنظيم المتطرف هاجموا قرية موغال في منطقة دارزاب أمس ليلا، ورد رجال الشرطة في اشتباك دام اربع ساعات، فربعدها المسلحون من المنطقة مخلفين وراءهم خمسة قتلى.  

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