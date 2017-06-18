مقتل 5 مقاتلين من داعش شمال أفغانستان

و نقلت المصادر عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة رضا غافوري قوله، اليوم السبت ان جماعة من مسلحي التنظيم المتطرف هاجموا قرية موغال في منطقة دارزاب أمس ليلا، ورد رجال الشرطة في اشتباك دام اربع ساعات، فربعدها المسلحون من المنطقة مخلفين وراءهم خمسة قتلى.