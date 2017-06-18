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بدء عملية الاقتراع للدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية في فرنسا

نشر يوم 2017/06/18 1712 0 أمينة داودي بدء عملية الاقتراع للدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية في فرنسا
بدأ الفرنسيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية، وسط توقعات أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على غالبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت تراجعا للأحزاب التقليدية.

ودعي أكثر من 47 مليون ناخب للتصويت في الإقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى وفق تقديرات محلية امتناعا كبيرا، حيث بلغت نسبة الإمتناع عن التصويت مستوىى قياسيا في الدورة الأولى 51.3 بالمائة.

وقد جرى أمس السبت في الأمريكتين، تصويت الفرنسيين في الخارج المسجلين على القوائم وعددهم 1.3 مليون شخص، بينما يبدأ اليوم في باقي بلدان العالم.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام وحليفه الوسطي مودم بما بين 440 و470 مقعدا من إجمالي 577، متجاوزا بذلك بكثير الحد الأدنى المطلوب للأغلبية وهو 289 مقعدا.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الإقتراع أبوابها في تمام السابعة مساء، بينما ستستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس، وسيتم إعلان النتائج الجزئية بشكل تدريجي خلال عملية فرز الأصوات وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستعلنها وزارة الداخلية.

 

 

 

 

 

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