ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالبرتغال إلى 40 قتيلا

ويذكر أن الحرائق اندلعت أمس السبت، في منطقة جبلية على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من لشبونة، وتسببت موجة حر شديدة ورياح قوية في اندلاع الحريق.

وحاصرت النيران عددا من الضحايا كانوا على متن سياراتهم مستقلين طريق قريب من الغابة.

واكد رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا امام مقر الدفاع المدني في لشبونة "للاسف، انها بلا شك اكبر مأساة شهدناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات". واشار كوستا الى ان "حصيلة الضحايا قد ترتفع"، مضيفا ان "الاولوية هي لانقاذ من هم في خطر".

واوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية ان 22 شخصا تفحموا داخل سياراتهم بعد ان وجدوا انفسهم محاصرين من النيران على الطريق بين فيغيرو دوس فينوس وكاستانييرا دي بيرا، فيما قضى ثلاثة آخرون اختناقا (جراء دخان الحريق).