ماكرون يفوز بالاغلبية في البرلمان الفرنسي

وفي بيان للوزارة، إن المعطيات التي حصلت عليها بعد فرز 56.76 بالمئة 11.8 مليونا من أوراق الانتخابات، تشير إلى أن المرشحين من الجمهورية إلى الأمام، حصدوا دعم 41.25 بالمئة من الناخبين، ليأتي بعده حزب الجمهوريون يمين الوسط، الذي صوت لصالح أعضائه 22.59 بالمئة من المشاركين في عملية الاقتراع، حسب النتائج المرحلية.

بينما تحصل حزب الجبهة الوطنية، اليميني، الذي تتزعمه مارين لوبان، على 9.93 بالمئة من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من نصف الأوراق الإنتخابية، وذلك في وقت أعلن فيه عمدة مدينة أنين بومونيه ونائب رئيس الحزب، ستيف بريوا، أن زعيمة معسكر اليمين الأقصى حصلت، وللمرة الأولى في مسيرتها السياسية، مقعدا في الجمعية الوطنية، التي تمثل الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي .

وللإشارة، فإن الانتخابات التشريعية، هذه جرت وسط أقل نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ البلاد، حيث بلغ الإقبال العام عليها خلال الجولة الثانية 42 بالمئة فقط.