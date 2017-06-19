قتلى وجرحى من بينهم جزائري في عملية دهس بفينسبري بارك في لندن

أفادت تقارير اعلامية بريطانية عن سقوط قتلى وجرحى في عملية دهس أمام مسجد بمنطقة بفينسبري بارك بالعاصمة لندن.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الحادث تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص واصابة عشرة آخرين من بينهم حالات خطيرة، دون معرفة أسباب الحادث، وأضاف ذات المصدر أن هناك رعية جزائري من بين ضحايا عملية الدهس و ثلاثة صوماليين.

وذكرت تقارير أن سيارة قامت بدهس مصلين بعد خروجهم من مسجد فينسبري بارك بالعاصمة البريطانية في لندن.

وقالت الشرطة البريطانية أنها قامت باغلاق شارع في محطة فينسبري بارك في لندن بعد عملية الدهس، كما قامت باعتقال شخص في شارع سيفن سيسترز بنفس المنطقة بعد الحادثة التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة آخرين على الأقل في حصيلة أولية.

وأكدت الشرطة أن هناك ثلاثة ضحايا في حصيلة أولية لعملية دهس قرب مسجد فينسبري بارك دون معرفة جنسيتهم، وأضافت الشرطة أن ثلاثة أشخاص من جنسية بريطانية شاركوا في عملية الدهس، وتم توقيف أحدهم وفرار الأخرين.