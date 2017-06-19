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ماي تصف الهجوم على المصلين في لندن بـ "الفعل المروع"

نشر يوم 2017/06/19 2037 0 عطار براهيم ماي تصف الهجوم على المصلين في لندن بـ "الفعل المروع"
أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن أسفها الشديد وتضامنها التام مع المتضررين في إعتداء دهس إستهدف تجمعا لمسلمين قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن. واصفتا إياه بحادث المشين والمروع.

وصرحت ماي لوسائل إعلامية بريطانية، أن تكن كل المشاعر مع أولئك الذي أصيبوا وأحبائهم وهيئات الطوارئ في الموقع.

 

ولم تعتبر الصحافة البريطانية الحادث عملا إرهابيا فيما أعلنت عن مباشرة التحريات حول الإعتداء الذي لقي 3أشخاص فيه مصرعهم وأصيب 10 آخرين.

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