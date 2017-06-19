ماي تصف الهجوم على المصلين في لندن بـ "الفعل المروع"

وصرحت ماي لوسائل إعلامية بريطانية، أن تكن كل المشاعر مع أولئك الذي أصيبوا وأحبائهم وهيئات الطوارئ في الموقع.

ولم تعتبر الصحافة البريطانية الحادث عملا إرهابيا فيما أعلنت عن مباشرة التحريات حول الإعتداء الذي لقي 3أشخاص فيه مصرعهم وأصيب 10 آخرين.