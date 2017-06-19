روسيا تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة خلفا للمُغتال كارلوف

وأصدر بوتين، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أليكسي يرخوف لمنصب سفير روسيا لدى أنقرة، خلفا لأندريه كارلوف، الذي تم اغتياله في ديسمبر 2016.

ونشرت البوابة الروسية الرسمية المعنية بالمعلومات القانونية نص المرسوم اليوم الاثنين، إذ صادق بوتين على التعيين الجديد بعد موافقة الروسي مجلس النواب على ترشيح يرخوف لهذا المنصب.

وسبق لموسكو أن ربطت تأخرها في تقديم مرشح لهذا المنصب الشاغر، بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها العلاقات مع تركيا، وضرورة العمل على اختيار خلف السفير القتيل بمنتهى الدقة.

ويعمل يرخوف حاليا مديرا لمركز معالجة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية. وسبق له أن شغل منصب القنصل الروسي في إسطنبول.

ويذكر أن السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، قتل في 19 ديسمبر 2016 ، عندما أقدم شرطي تركي بإطلاق النار عليه أثناء افتتاح معرض صور فوتوغرافية في أنقرة.