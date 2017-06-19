استنفار أمني قرب مقر الرئاسة في فرنسا.. وشبح داعش يلوح في الشانزيليزيه

وأوضح ذات المصدر، أن مجهولا يستقل سيارة اصطدم عمدا بمركبة تابعة لعناصر الدرك في احدى شوارع الشانزيليزيه بالتحديد قرب قصر الإليزيه، دون ان يسفر الحادث عن وقوع ضحايا .

وسرعان ما انتشرت المخاوف من امكانية أن يكون الحادث عملا إرهابيا مدبرا، قبل أن تسارع قوات الشرطة الفرنسية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، حيث جرى إغلاق أحد الشوارع المتفرعة عن جادة الشانزيليزيه، وتم فرص طوق أمني بالمنطقة.

وكشفت آخر التقارير والأخبار الواردة بشأن الواقعة، أن صاحب السيارة تعمد الاصطدام بمركية الدرك، وأن السيارة التي كان على متنها قد انفجرت بعد الاصطدام.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية، أن منفذ الاعتداء أصيب بجروح خطيرة، وقد تبين بعد تفتيشه أنه كان بحوزته مسدس.