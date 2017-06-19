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سلسلة هجمات انتحارية في نيجيريا تودي بحياة 12 شخصا

نشر يوم 2017/06/19 1701 0 عمر.ت سلسلة هجمات انتحارية في نيجيريا تودي بحياة 12 شخصا
لقي، اليوم الاثنين، 12 شخصا حتفهم وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في سلسلة تفجيرات انتحارية ضربت مدينة بورنو شمال شرقي نيجيريا

وأوردت وكالة "رويترز" للانباء، عن المتحدث باسم شرطة المدينة، فيكتور إيوكو، قوله إن 5 انتحاريات فجرن أنفسهن في قرية كوفا في مدينة بورنو، مضيفا، أن التفجير الاول وقع قرب مسجدا مخلفا مقتل 7 أشخاص، أما التفجير الثاني فستهدف منزلا وأودى بحياة 5 أشخاص، فيما تمكن قوات الامن من تصفية الانتحاريات الـ 3 الأخريات.

وأضاف ذات المسؤول، أنه لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، مرجحا أن جماعة "بوكو حرام" الارهابية هي من تقف وراء الهجمات لأن الأسلوب المتبع في العمليات يستخدمه ارهابيو الجماعة.

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