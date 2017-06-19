سلسلة هجمات انتحارية في نيجيريا تودي بحياة 12 شخصا

وأوردت وكالة "رويترز" للانباء، عن المتحدث باسم شرطة المدينة، فيكتور إيوكو، قوله إن 5 انتحاريات فجرن أنفسهن في قرية كوفا في مدينة بورنو، مضيفا، أن التفجير الاول وقع قرب مسجدا مخلفا مقتل 7 أشخاص، أما التفجير الثاني فستهدف منزلا وأودى بحياة 5 أشخاص، فيما تمكن قوات الامن من تصفية الانتحاريات الـ 3 الأخريات.

وأضاف ذات المسؤول، أنه لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، مرجحا أن جماعة "بوكو حرام" الارهابية هي من تقف وراء الهجمات لأن الأسلوب المتبع في العمليات يستخدمه ارهابيو الجماعة.