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فيديو يرصد لحظات الاعتداء الارهاب قرب قصر الرئاسة بفرنسا

نشر يوم 2017/06/19 187 0 عمر.تدريست فيديو يرصد لحظات الاعتداء الارهاب قرب قصر الرئاسة بفرنسا
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيلا مصورا، يرصد لحظة توقيف قوات الامن الفرنسية منفذ اعتداء الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسبما تظهر اللقطات المصورة من الفيديو، الذي صوره هاوي كان قريب من مكان الحادث، فإن عدد من عناصر الدرك هاجموا سيارة منفذ الاعتداء من نوع "ميقان" وفتحوا الباب الأمامي وحاول اخراجه من السيارة التي كان يتصاعد منها دخن كثيف بعد اصطدامها بمركبة تابعة لعناصر الدرك، مما استدعى من أحد عناصر الدرك باستخدام المطفأة لإخماد الحريق.

كما يكشف جانب من الفيديو، أن قوات الأمن وجدوا صعوبة في اخراج المهاجم من السيارة، على ما يبدو، لكن تمكنوا في نهاية المطاف من اخراجه منها وكبلوه واسرعوا به إلى مكان بعيد، لتفادي انفجار السيارة ثم طرحوه أرضا، قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة بعين المكان.

وكان شخص يستقل سيارة قد اصطدم عمدا بمركبة تابعة لعناصر الدرك بأحد شوارع الشانزيليزيه بالتحديد قرب قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وحسبما تناقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن المهاجم كان يعتزم تنفيذ هجوم ارهابي خاصة بعد العثور على مسدس من نوع كلاشنيكوف وقارورة غاز داخل سيارته.

الفيديو

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