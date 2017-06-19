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العثورعلى فتاة مسلمة ميتة بعد إختطافها من أمام مسجد بفريجينيا الامريكية

نشر يوم 2017/06/19 686 0 م .فيصل العثورعلى فتاة مسلمة ميتة بعد إختطافها من أمام مسجد بفريجينيا الامريكية
شهدت ولاية فريجينيا الامريكية جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة مسلمة تبلغ من العمر 17 سنة عثر عليها مقتولة بعد ما اختطفت ليلة أمس الأحد بالقرب من أحد المساجد في مدينة هيرندون عثر عليها ميتة في بركة تبعد حوالي 5 كلم عن موقع الحادث،

أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن الفتاة تدعى نبرة حسنين، وهي من أصول مصرية، تعرضت قبيل اختفائها للاعتداء من قبل سائق سيارة، بينما كانت تسير مع صديقاتها في الشارع.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، أن المهاجم اعترض طريق 4 و5 مراهقات مسلمات، خرجن من مطعم الوجبات السريعة، بعد تأديتهن صلاة التراويح، في وقت متأخر من الليل، وفرت معظمهن باتجاه المسجد، بينما سقطت نبرة في يد المعتدي.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، وذلك بعد إيقاف سيارته التي كانت تتحرك بطريقة مريبة في المنطقة ،ويدعى داروين مارتينيز توريس ويبلغ 22 عاما من العمر .

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